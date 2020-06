BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die „neue normale" Initiative der Regierung ins Leben gerufen, indem er Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft einlud, die Zukunft Thailands nach der Covid-19-Krise zu entwerfen.

Der Premierminister sprach am Mittwoch in einer TV-Ansprache vor der Nation über den Plan der Regierung für das Land in der Zeit nach Covid-19. Er kündigte drei „neue normale" Arbeitsweisen für sich selbst und die Regierung an, indem er sich das Wissen von Sektoren in der Gesellschaft zunutze macht. „Ich möchte heute mit einer nationalen Mission beginnen, um gemeinsam ein großartiges Thailand im Rahmen eines Programms zum Aufbau einer Nation, das ich 'Thais bauen Thailand gemeinsam auf' genannt habe, zu planen. Und ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger auffordern, sich zu entschließen, ihren Teil zu diesem Plan dazu beizutragen.“

Er wies auf zwei Dinge in Bezug auf Thailand hin, die ihn hoffen lassen, dass das Land schnell vorankommen wird. Die beiden Dinge sind die Einheit unter den Thailändern und die Tatsache, dass das Land viele großartige Menschen hat. „In diesen schwierigen Tagen habe ich Menschen gesehen, die kaum genug zu essen hatten, die ihr Essen mit anderen auf der Straße teilten, und andere, die ihr eigenes Leben riskierten, damit andere gesund blieben", sagte er.

General Prayut erklärte das Management der Covid-19-Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit durch die Regierung zu einem Erfolg und erläuterte die drei neuen normalen Arbeitsweisen.

Die erste neue Normalität ist die stärkere direkte Beteiligung aller Sektoren an den Planungen der Regierung zum Aufbau eines Groß-Thailands. Vertreter aller Sektoren werden eingeladen, ihre Empfehlungen zur Beschleunigung der Fortschritte Thailands vorzustellen. „In den kommenden Wochen werde ich verschiedene Sektoren bitten, einen Plan zu entwerfen und vorzuschlagen, wie sie dazu beitragen können, Thailand dabei zu helfen, Riesenschritte nach vorn zu machen. Ich werde darum bitten, ihre Vision für ihren Sektor und ihre transformativen Ideen zu hören, die ihren Sektor verändern und das Leben und Einkommen der Menschen verbessern können".

Die zweite neue Normalität überdenkt die Bewertung der Arbeit der Regierung. Der Premierminister sagte, die Regierung werde es den Interessenvertretern leichter machen, den höchsten Regierungsebenen Rückmeldung über ihre Bewertung der Wirksamkeit von Regierungsprojekten und eventuellen Anpassungs- oder Verbesserungsbedarf zu geben.

Die dritte neue Norm führt proaktives Arbeiten ein. General Prayut versprach, proaktiver zu arbeiten und sich sehr intensiv mit einer ausgewählten Anzahl von Projekten zu befassen, die seiner Meinung nach für die Bürger von höchster Priorität sind. Er wird sich dafür einsetzen, dass sie schnell und effektiv umgesetzt werden.

General Prayut brachte seine feste Überzeugung zum Ausdruck, dass Thailand aus der Tortur des Covid-19 als „eine neue Nation, die stärker ist und mehr respektiert wird", hervorgehen wird. Er betonte, das Land müsse nun die Grundlagen für nachhaltigen Wohlstand schaffen.