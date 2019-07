Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.19

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha wies am Freitag vor dem Parlament den Vorwurf eines Abgeordneten zurück, er habe den Militärputsch 2014 lange im Voraus geplant.

„Ich habe die Entscheidung an diesem Tag getroffen. Ich habe es nicht im Voraus geplant“, sagte Prayut am zweiten Tag der Debatte über die Politik seiner neuen Regierung in der gemeinsamen Sitzung von Abgeordneten und Senatoren. Er bezog sich auf den 22. Mai 2014, den Tag, an dem das Militär ihn an die Macht brachte. Der Putsch sei nach einem Treffen mit hochrangigen Regierungs- und Oppositionspolitikern und Demonstranten erfolgt, bei dem er diese nicht hatte überreden können, eine Lösung für die monatelange blutige Straßengewalt zu finden.

Im Mai 2015 hatte Prayut eine Behauptung des flüchtigen ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra zurückgewiesen, der Kronrat stünde hinter dem Putsch. Der General beteuerte, er habe die Entscheidung selbst getroffen. Thaksin wiederholte am Freitag seine Vorwürfe gegen das Militär, das seine Regierung im Jahr 2006 abgesetzt hatte und die seiner Schwester Yingluck im Jahr 2014. Das Militär habe sich eines „unanständigen“ Verhaltens schuldig gemacht, sagte Thaksin in Dubai in einem Interview anlässlich seines 70. Geburtstages.