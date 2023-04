Von: Björn Jahner | 09.04.23

BANGKOK: Premierminister General Prayut Chan-o-cha bezeichnete die Politik der Pheu Thai, digitale Währung im Wert von 10.000 Baht an die Wähler zu verteilen, als „riskant“ und warnte die Partei, „extrem vorsichtig“ zu sein.

Premier Prayut wird für die neue United Thai Nation Party (UTNP) um das Amt des Premierministers kämpfen.

Die Pheu Thai hatte zuvor versprochen, jedem über 16-Jährigen 10.000 Baht in digitaler Währung zu geben, falls sie nach den Wahlen am 14. Mai 2023 an die Macht zurückkehrt.

Das Geld wird unter der Bedingung ausgegeben, dass es in Geschäften in einem Umkreis von 4 Kilometern um die registrierte Wohnadresse des Empfängers ausgegeben wird.

Srettha Thavisin, einer der drei Kandidaten der Pheu Thai für das Amt des Premierministers, sagte am Freitag (7. April 2023), dass etwa 500 Milliarden Baht für diese Politik ausgegeben werden sollen und dass das Budget aus erhöhten Steuereinnahmen, einer sorgfältigen Haushaltszuweisung und Kürzungen einiger Sozialleistungen stammen wird.

Während eines Wahlkampfauftritts in Bangkok am Freitag warnte Prayut, dass digitale Währungen ein zu hohes Risiko darstellen. Er sagte, dass digitale Währungen immateriell seien und nur auf der Grundlage gegenseitiger Vereinbarungen zwischen Nutzern und Dienstleistern existierten.

„Sie können sehen, dass das System der digitalen Währungen in einigen Ländern bereits zusammengebrochen ist, was sich auf die Banken und die Menschen dort ausgewirkt hat. Deshalb müssen wir bei ihrer Verwendung äußerst vorsichtig sein“, riet er.

Der Premierminister, der als Verwalter tätig ist, wies darauf hin, dass digitale Währungen durch echtes Geld in der Staatskasse gedeckt sein müssen. Er sagte, dass diese Politik nur dann praktikabel sei, wenn die Staatskasse sie unterstützen könne.

„Die UTNP ist besonders vorsichtig, wenn es um die Auszahlung des Haushalts geht. Wir stellen immer sicher, dass sie die einschlägigen Gesetze und Vorschriften einhält“, fügte er hinzu.

Prayut betonte, dass alle Maßnahmen der UTNP „möglich“ seien und „direkt aus dem Herzen kommen“. Er sagte auch, dass er einige der Ziele erreicht habe, während er an der Spitze des Landes stand, und dass er vorhabe, noch mehr zum Wohle des thailändischen Volkes zu tun.

Die 33 Kandidaten der Partei für die Wahlkreise in Bangkok nahmen am Freitag gemeinsam mit Prayut an einer Wahlkampfveranstaltung im Benchakitti-Park im Bezirk Klong Toei teil.