Prayut: Mit 20-Jahres-Plan gegen Korruption vorgehen

Von: Redaktion DER FARANG | 17.05.21

BANGKOK: Der Kampf gegen die Korruption in Thailand gehört nach Angaben von Premierminister Prayut Chan-o-cha auf die nationale Agenda. Mit einem 20-Jahres-Plan, der von der Nationalen Anti-Korruptions-Kommission (NACC) unterstützt wird, will der General die Transparenz in der Regierung fördern.

Jedes Jahr bewertet Transparency International die Länder nach dem Grad der Korruption im öffentlichen Sektor. Von 180 Ländern rangiert Thailand auf Platz 104. Jetzt will Prayut das Problem der Korruption im öffentlichen Sektor lösen. Um bei den Plänen zur Verbesserung der Transparenz zu helfen, werden die Regierungsbehörden aufgefordert, eine Selbsteinschätzung vorzunehmen. Die Ergebnisse werden genutzt, um das Management der Regierungsbehörden zu verbessern.

„Ich möchte alle Thais in den Regierungsbehörden aller Ressorts landesweit ermutigen, sich an der Verbesserung der Transparenz in Thailand zu beteiligen, um internationalen Standards zu entsprechen“, betont der Ministerpräsident. Die Beschäftigten sind aufgefordert, bis zum 31. Mai 2021 die Transparenzbewertung online über die NACC-Website oder die ITAS-App vorzunehmen.