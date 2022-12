Von: Björn Jahner | 19.12.22

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha lobte alle Akteure, die an der Wiederbelebung der thailändischen Tourismusindustrie beteiligt sind, die Anfang des Monats den ersten Platz bei den 14. jährlichen Agoda Gold Circle Awards (GCA) belegt hat, informierte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri am Sonntag.

Khun Anucha sagte, Premier Prayut sei überglücklich, dass Thailand das Agoda-Ranking anführt. Agoda wählt die Gewinnerhotels auf der Grundlage von Bewertungen von Reisenden aus, die den Service, den Wert, den Preis, die Dienstleistungen und die Flexibilität nutzen.

Insgesamt wurden 246 Hotels in Thailand mit dem GCA Award ausgezeichnet, gefolgt von 209 Hotels in Taiwan und 198 in Japan.

Khun Anucha erläuterte, dass die ausgezeichneten thailändischen Hotels und Resorts mit dem GCA-Logo auf ihrer Webseite werben dürfen und außerdem „Agoda Growth Express Credits“ erhalten, mit denen sie auf der Buchungsplattform von Agoda hervorgehoben werden.

Außerdem spendete Agoda im Namen Thailands 5.000 Bäume an den World Wide Fund for Nature (WWF), fügte der Sprecher hinzu.

Khun Anucha zitierte Prayut mit den Worten, dass die Touristen das Königreich weiterhin besuchten, nachdem die Regierung die Covid-19-Beschränkungen aufgehoben hatte, was die Regierung veranlasste, das Ziel von 10 Millionen ausländischen Ankünften am 10. Dezember zu erreichen.

„Der Premierminister ist erfreut über das Potenzial der thailändischen Tourismusindustrie und die harte Arbeit aller relevanten Behörden sowie der Hotels, Resorts, der Luftfahrt- und Landtransportindustrie sowie der Tourismusunternehmen, die mit der Regierung zusammengearbeitet haben, damit das Land die Covid-19-Krise überwinden konnte“, so der Sprecher.

„Die Tatsache, dass Thailand vier Jahre in Folge mit dem Agoda Gold Circle Award ausgezeichnet wurde, zeigt, dass die thailändische Tourismusindustrie einen hohen Standard hat, widerstandsfähig ist und bereit ist, sich anzupassen“, fügte er hinzu.