Von: Björn Jahner | 13.11.22

BANGKOK/PHNOM PENH: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat den neuen Pakt zwischen den USA und der ASEAN als einen Gewinn für die nachhaltige globale Entwicklung begrüßt, wie ein thailändischer Regierungssprecher am Sonntag der Presse mitteilte.

Das 10. ASEAN-US-Gipfeltreffen, dessen diesjähriger Gastgeber der kambodschanische Premierminister Hun Sen ist, wurde am Samstag in Phnom Penh in Anwesenheit von US-Präsident Joe Biden eröffnet.

„Premierminister Prayut hält dieses Treffen für wichtig, um die Beziehungen zwischen den USA und der ASEAN unter den sich ändernden Bedingungen zu überprüfen und festzulegen“, sagte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri. Premier Prayut erklärte auf dem Gipfel, dass sich globale Herausforderungen wie Entwicklungsungleichheit, Nahrungsmittel- und Energiekrisen, Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels und geopolitische Konflikte wahrscheinlich verschärfen werden, fügte der Sprecher hinzu.

„Der Aufbau strategischer Partnerschaften zwischen der ASEAN und den USA ist für die Überwindung solcher Krisen notwendig“, sagte er unter Berufung auf Prayuts Äußerungen.

Nach Aussage von Khun Anucha sei Premier Prayut erfreut über die Stärkung der Partnerschaften zwischen den USA und der ASEAN.

Der Premierminister forderte die Staats- und Regierungschefs auf den in diesem Monat stattfindenden Gipfeltreffen der ASEAN, der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) und der G20 auf, die Gelegenheit zu nutzen, um Lösungen für dringende Krisen zu finden, so Anucha.

Dem ASEAN-Gipfeltreffen folgen das APEC-Treffen in Bangkok vom 14. bis 19. November 2022 und der G20-Gipfel in Bali am 15. und 16. November. Biden wird auf dem G20-Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentreffen.

Die USA wurden von Premier Prayut außerdem zur Förderung der digitalen Entwicklung aufgerufen, indem sie in die digitale Infrastruktur und die Qualifizierung von Arbeitnehmern und Unternehmen – insbesondere von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen, Start-ups und Unternehmerinnen – investieren.

Er hob das im nächsten Jahr in Thailand stattfindende „Trade Winds Business Forum“ als ein Tor für Geschäftsmöglichkeiten für Arbeitnehmer und Unternehmer hervor, so Khun Anucha.

Premier Prayut lobte auch die Maßnahmen der USA zur Bekämpfung des Klimawandels und betonte die Notwendigkeit, grüne Finanzierungsmechanismen und eine grüne Infrastruktur zu entwickeln sowie Arbeitsplätze in umweltfreundlichen Branchen zu schaffen.

Der Premierminister hob das Thema „Open Connect Balance“ des APEC-Gipfels hervor, der nächste Woche in Bangkok stattfindet und bei dem das Modell der Bio-Circular-Green-Economy (BCG) für nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt stehen wird.

Er versprach auch, dass Thailand mit den USA zusammenarbeiten werde, die im nächsten Jahr Gastgeber der APEC sein werden.

„Der Premierminister ist überzeugt, dass diese Partnerschaften zur Stärkung der Beziehungen zwischen der ASEAN und den USA beitragen und einen globalen nachhaltigen Fortschritt ermöglichen“, fügte Khun Anucha hinzu.