Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha bedankte sich am Samstag bei allen Unterstützern im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Foto: National News Bureau Of Thailand.

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat am Samstag in einer Fernsehansprache ein Lob an alle Behörden und staatlichen Agenturen ausgesprochen, die sich für die Eindämmung des Coronavirus in Thailand einsetzen. Zudem bestätigte er, dass keine Notwendigkeit bestehen würde, die nächtliche Ausgangssperre (22.00–04.00 Uhr) auszuweiten.

Gemäß dem Premierminister fördere die Regierung stattdessen die Praktiken der sozialen Distanzierung, weshalb Unternehmen aufgefordert werden, ihren Angestellten zu ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten. Ein Freiwilligennetzwerk zur Sicherstellung der Dorfgesundheit mit rund einer Million Mitgliedern werde sich laut Prayut um die Überwachung der lokalen Haushalte und der in Quarantäne befindlichen Dorfbewohner kümmern. Das Freiwilligennetzwerk gilt als wichtiger Mechanismus zur Sicherstellung der Basisversorgung im thailändischen Gesundheitssystem.

Prayut führte fort, dass die Regierung bemüht sei, das medizinische Personal zu unterstützen, um die Behandlungskapazität zu erhöhen. So wurden 200.000 weitere N95-Masken für Mitarbeiter im Gesundheitswesen bestellt, die unter Anwendung von UV-C-Desinfizierung viermal wiederverwendet werden können. Zudem würden täglich 1,5 Millionen Nasen-Mund-Schutz-Masken an Krankenhäuser im ganzen Land geliefert, informierte der Premier.

Aus China und Japan würden Prayut folgend 187.000 Favipiravir-Tabletten importiert werden, ein Medikament, das sich bei der Behandlung von COVID-19 als wirksam erweist, 200.000 weitere Tabletten seien bereits nachbestellt.