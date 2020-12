Prayut: Kein nationaler Lockdown in Thailand

BANGKOK: Für Thailand ist nach Angaben von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha kein Lockdown geplant, die Regierung werde aber ihre Maßnahmen nach dem Ausbruch von Covid-19 in Samut Sakhon verstärken.

In den letzten Tagen war spekuliert worden, für Thailand würde eine Abriegelung beschlossen werden, nachdem seit Samstag mehr als 1.200 Coronavirus-Fälle im Land gemeldet wurden. Die meisten werden mit einem Virusausbruch unter Wanderarbeitern in Samut Sakhon in Verbindung gebracht. Vor einem Briefing des staatlichen Center for Covid-19 Situation Administration sagte der Premierminister am Donnerstag, es gäbe keine Pläne, das ganze Land abzuriegeln.

Stattdessen wird ein neues Kategoriensystem eingeführt, um Risikobereiche im Königreich zu deklarieren.

Rot: Hohe Infektionsrate und an mehr als einem Ort: Samut Sakhon - Verwendung von Such-Apps, Einschränkung der Öffnungszeiten von Geschäften, Schließung von nicht unbedingt notwendigen Geschäften und Absage von Veranstaltungen und öffentlichen Versammlungen. Kontrollstellen bleiben bestehen.

Orange: In der Nähe der roten Zone gelegen oder mehr als 10 Fälle oder steigende Infektionsrate: bisher Ratchaburi, Nakhon Pathom und Bangkok - Provinzübergreifende Bewegungen von Wanderarbeitern verboten. Von Massenveranstaltungen wird abgeraten, sie sind aber nicht verboten.

Gelb: Weniger als 10 Fälle: bisher Ang Thong, Ayutthaya, Chachoengsao, Chainat, Chaiyaphum, Kamphaeng Phet, Khon Kaen, Krabi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Nonthaburi, Pathum Thani, Phetchaburi, Phetchabun, Phichit, Nakhon Si Thammarat, Phuket, Prachinburi, Prachuap Khiri Khan, Samut Prakan, Saraburi, Suphanburi, Surat Thani, Udon Thani, Uttaradit - Den Menschen wird empfohlen, wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten.

Grün: Keine Fälle.

Es gab bisher keine Ankündigung bezüglich der Einschränkungen beim Verkauf von Alkohol oder der Schließung von Bars, Pubs oder Restaurants. Derartige Einschränkungen sind zu erwarten, wenn eine Provinz zur roten Zone erklärt wird.

Nach einem Bericht von „Khao Sod“ ist ein Russe am Mittwoch von Angestellten einer Filiale der Ayudhya Bank in der Innenstadt von Bangkok abgewiesen worden, angeblich wegen des Coronavirus. Der 36-Jährige sagte, er habe eine Gesichtsmaske getragen, als er gegen 13 Uhr die Filiale an der Surawong Road betreten wollte.

Ein Wachmann bat ihn, draußen zu warten. Dann kamen ein paar Angestellte heraus und boten ihm an, ihm bei der Benutzung des Geldautomaten zu helfen. Der Russe machte deutlich, dass er den Service eines Kassierers nutzen müsse, um seine Bankgeschäfte zu tätigen. Dann kam der Bankmanager heraus. „Der Manager zeigte mir auf seinem Telefon eine Ankündigung über Covid-19. Also fragte ich, wegen Covid kann ich nicht rein? Weil ich ein Ausländer bin?' Und er nickte", berichtet der Russe. Er erledigte später seine Transaktionen in einer Krungsri-Filiale am Chamchuri Square.