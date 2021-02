Prayut kann am Sonntag nicht geimpft werden

BANGKOK: Die erste Covid-19-Impfung in Thailand wird Premierminister Prayut Chan-o-cha nicht wie geplant am Sonntag verabreicht werden. „Khao Sod“ berichtet, nach Angaben aus dem Regierungsgebäude würden Dokumente für die Lieferung des Impfstoffs von AstraZeneca fehlen.

Die Food and Drug Administration hatte bereits im Januar grünes Licht für die Verwendung des Impfstoffs in Thailand gegeben. Letzten Mittwoch kamen die ersten Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca aus Südkorea nach Thailand. Thailand hat bisher 200.000 Dosen des von Sinovac entwickelten Impfstoffs und 117.000 von AstraZeneca erhalten.

Thailand wird seine Impfaktion mit Sinovac-Dosen am Montag beginnen, mehr als zwei Wochen hinter dem ursprünglichen Zeitplan, den die Regierung angestrebt hatte. Zu den Personen, die für die erste Runde der Impfung in Frage kommen, gehören Mitarbeiter des Gesundheitswesens an vorderster Front, gefährdete Bevölkerungsgruppen in Provinzen mit einer hohen Anzahl von Coronavirus-Infektionen und Mitarbeiter im Gastgewerbe.