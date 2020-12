Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Opposition fordert Premierminister Prayut Chan-o-cha aus, noch vor dem 2. Dezember zurückzutreten. Das wäre für den General ein eleganter Ausstieg vor dem Urteil des Verfassungsgerichts.

Prayut wird beschuldigt, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, indem er nach seiner Pensionierung weiterhin in Armeevierteln wohnen blieb. Darüber will das Verfassungsgericht am kommenden Mittwoch urteilen.

Anfang dieses Jahres hatte der ehemalige Armeechef General Apirat Kongsompong den pensionierten Offizieren befohlen, vor Ende Februar aus ihren vom Staat zur Verfügung gestellten Quartieren auszuziehen. Er befreite jedoch Prayut und den stellvertretenden Premierminister Prawit Wongsuwan, beides Armeegeneräle im Ruhestand, wegen ihrer „bedeutenden Beiträge zum Wohlergehen des Landes" von dem Befehl.

„Dieser Fall ist von äußerster Wichtigkeit, da das Gericht gegründet wurde, um als Volksvertreter bei der unparteiischen Untersuchung zu fungieren", unterstreicht Arunee Kasayanont, Sprecherin der Partei Pheu Thai. Das Urteil werde zeigen, wie unabhängig und unparteiisch das Gericht tatsächlich sei.

Prayut ist laut Arunee die Quelle aller aktuellen Probleme des Landes. Sein Versagen in der Verwaltung habe zu einer wirtschaftlichen Rezession geführt, die Millionen von Thais arbeitslos und in Armut zurückgelassen habe. Währenddessen bitte seine Regierung nur um weitere Kredite und verteile Almosen.