Von: Björn Jahner | 18.08.23

Foto: The Nation

SARABURI/NAKHON RATCHASIMA: Thailands geschäftsführender Premierminister Prayut Chan-o-cha inspizierte am Donnerstag (17. August 2023) mit Ministern den Fortschritt der zweigleisigen Eisenbahnverbindung zwischen Map Kabao in Saraburi und dem Knotenpunkt Thanon Chira in Nakhon Ratchasima.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im nächsten Jahr abgeschlossen sein, informierte Prayut und fügte hinzu, dass die zweigleisige Bahnstrecke die Fahrzeit zwischen Saraburi und Nakhon Ratchasima halbieren werde.

Die Passagierzüge auf der zweigleisigen Strecke werden mit 100 bis 120 Stundenkilometern verkehren, verglichen mit bisher 50 Stundenkilometern. Güterzüge werden mit durchschnittlich 60 statt bisher 29 Stundenkilometern verkehren.

„Die Reisezeit wird sich verkürzen und die Züge werden pünktlicher sein, weil sie nicht mehr auf Gleiswechsel warten müssen“, betonte Prayut.

Die zweigleisige Strecke würde auch die Logistikkosten senken und eine neue Alternativroute für Reisende darstellen.

Der geschäftsführende Premierminister besuchte die Provinz Saraburi zusammen mit Kabinettsmitgliedern, darunter Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul, Innenminister Anupong Paochinda, Arbeitsminister Suchart Chomklin, Minister für das Büro des Premierministers Thanakorn Wangboonkongchana und der stellvertretende Verkehrsminister Atirat Ratanasate.

Sie besichtigten mehrere Baustellen entlang der zweigleisigen Eisenbahnstrecke. Darunter war auch der längste Eisenbahntunnel Thailands. Der Doppeltunnel führt durch die Bergkette Dong Phaya Yen zwischen den Bahnhöfen Map Kabao, Pha Sadet und Hin Lap in Saraburi. Der Tunnel wird nach seiner Fertigstellung 5,85 km lang, 7,50 m breit und 7 m hoch sein. Die Bauarbeiten sind zu etwa 98 Prozent abgeschlossen.

Die neue Strecke wird außerdem zwei weitere Tunnel umfassen. Der erste ist ein 650 m langer Einzeltunnel zwischen dem Bahnhof Hin Lap und dem neuen Bahnhof Muak Lek in Saraburi. Der zweite ist ein Doppeltunnel, der 1,4 km zwischen den Bahnhöfen Khlong Khanan Chit und Khlong Phai in Nakhon Ratchasima verläuft.