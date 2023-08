Von: Björn Jahner | 13.08.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK Thailands geschäftsführender Premierminister Prayut Chan-o-cha hat das neue Satellitenterminal 1 (SAT-1) des Flughafens Suvarnabhumi im Vorfeld der für nächsten Monat erwarteten Inbetriebnahme gründlich inspiziert. Er wurde von prominenten Kabinettsmitgliedern begleitet, darunter Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul und Innenminister General Anupong Paojinda.

Während seines Besuchs machte Prayut eine Fahrt mit dem Automated People Mover (APM) der das neue Terminal bequem mit dem Hauptterminal verbindet.

Der Premierminister erklärte, dass sein Besuch darauf abzielte, den aktuellen Stand der Bauphase 2 im Rahmen des Entwicklungsplans für den Flughafen Suvarnabhumi zu untersuchen, wobei er sich insbesondere auf das neue Terminal SAT-1 konzentrierte. Das Terminal, das im September eingeweiht werden soll, wird die Abfertigungskapazität des Flughafens erheblich steigern. Die Anlage soll jährlich etwa 15 Millionen Passagiere aufnehmen und damit die Gesamtkapazität des Flughafens auf insgesamt 60 Millionen Passagiere pro Jahr erhöhen.

Prayut teilte ferner mit, dass die Delegation über den Stand des Baus der dritten Start- und Landebahn informiert wurde, die bereits zu 73 Prozent fertiggestellt ist. Diese neue Start- und Landebahn soll im Juli des nächsten Jahres in Betrieb genommen werden. Nach ihrer Fertigstellung wird der Flughafen Suvarnabhumi in der Lage sein, 94 Flüge pro Stunde abzuwickeln, was eine erhebliche Steigerung gegenüber der derzeitigen Kapazität von 68 Flügen pro Stunde bedeutet.

Nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Traisulee Traisaranakul verfügt das SAT-1-Terminal über 28 Fluggastbrücken, von denen acht speziell für die geräumigen Code-F-Flugzeuge, einschließlich der A380-Superjumbo-Jets, ausgelegt sind. Weitere 20 Flugsteige sind für Flugzeuge des Codes E, wie z. B. Boeing B747, vorgesehen. Das Terminal erstreckt sich über vier Stockwerke und umfasst eine beachtliche Gesamtfläche von 216.000 Quadratmetern.

Khun Traisulee fügte hinzu, dass jeder Zug innerhalb des APM-Systems bis zu 210 Passagiere aufnehmen kann und etwa 6.000 Passagiere pro Stunde befördert.