Von: Björn Jahner | 03.04.23

PHUKET: Premierminister General Prayut Chan-o-cha informierte kürzlich über den aktuellen Stand der thailändischen Bewerbung um die Ausrichtung der Expo 2028 Phuket und erklärte, dass die endgültige Entscheidung im Juni erwartet wird. Er fügte hinzu, dass Thailand direkt und indirekt von der Ausrichtung der Expo profitieren würde.

Der Premierminister nahm kürzlich an einem Treffen im Regierungsgebäude teil, um die Bewerbung Thailands für die Expo 2028 Phuket weiter zu verfolgen. Er wies darauf hin, dass Gespräche mit allen beteiligten Arbeitsausschüssen stattgefunden haben und betonte die Bedeutung der Bewerbung für die Zukunft Thailands. Das Königreich hat die Chance, den Zuschlag für die Ausrichtung der Expo 2028 zu erhalten, und die endgültige Entscheidung wird im Juni fallen.

Der Premierminister wies darauf hin, dass Thailand bereits von vielen Ländern unterstützt wird, betonte jedoch, dass es weiterhin Kampagnen durchführen muss, um als Finalist ausgewählt zu werden. Er forderte alle in Thailand auf, im Vorfeld der Bekanntgabe des Gastgeberlandes gute Gastgeber zu sein und in der Zeit vor den allgemeinen Wahlen für Ruhe und Ordnung zu sorgen.

Foto: National News Bureau of Thailand

Die Vision für die Expo konzentriert sich auf Thailands Fortschritt in Richtung Wohlstand, Sicherheit und Nachhaltigkeit und steht im Einklang mit dem Bio-Circular-Green-Konzept für nachhaltige Entwicklung. Sie zielt auch darauf ab, die Wirtschaft entlang der Ost- und Westküste Thailands, die als „Thailand Riviera“ vermarktet wird, miteinander zu verbinden, um das Einkommen der Einwohner in den beiden Gebieten zu steigern.

Premier Prayut räumte auch ein, dass die Regierung das Problem der Verkehrsüberlastung in der südlichen Region in Angriff nehmen muss. Das Verkehrsministerium befasst sich kontinuierlich mit diesem Problem, und es sollen in Zukunft weitere Strecken in der Region eingerichtet werden.

Einige der Verkehrsinitiativen stoßen jedoch auf Hindernisse in Bezug auf die Umwelt und die Zustimmung der Anwohner.

Der Premierminister forderte alle Menschen im Land auf, den Blick auf den künftigen Fortschritt zu richten, da Thailand sich an die globalen Veränderungen anpassen müsse.