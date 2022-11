Von: Björn Jahner | 10.11.22

BANGKOK/PHNOM PENH: Premierminister Prayut Chan-o-cha ist am Donnerstag (10. November 2022) mit einer Maschine der Luftwaffe vom Militärflughafen in Don Mueang in Bangkok nach Phnom Penh geflogen, wo er am jährlichen ASEAN-Gipfel teilnimmt, der dieses Jahr von Kambodscha ausgerichtet wird.

Der Premierminister wird von seiner Frau begleitet. Beide werden sich bis Sonntag in Phnom Penh aufhalten. Kambodscha, das bis zum Jahresende den ASEAN-Vorsitz innehat, richtet das Gipfeltreffen unter dem Motto „ASEAN – Herausforderungen gemeinsam angehen“ aus.

Im Mittelpunkt der Gespräche wird die Frage stehen, wie die ASEAN-Mitglieder gemeinsam die Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit und Wirtschaft bewältigen und Chancen für eine nachhaltige Entwicklung schaffen können.

Die Staats- und Regierungschefs der ASEAN werden auch über Frieden und Sicherheit in der Region diskutieren.