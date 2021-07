BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat seine Haltung zur Strategie um das Mixen von Impfstoffen geändert und diese zur Bekämpfung der sich schnell ausbreitenden und hochansteckenden Delta-Variante genehmigt.

Bei der wöchentlichen Kabinettssitzung am Dienstag hatte Prayut das Gesundheitsministerium angewiesen, seine Impfstoffmix-Strategie im Einklang mit der jüngsten Erklärung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu überprüfen. Die WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan hatte die Vermischung von Impfstoffen als „gefährlichen Trend" bezeichnet. „Wir befinden uns in einer daten- und evidenzfreien Zone, was das Mixen von Impfstoffen angeht", sagte sie.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul wies darauf hin, dass das Nationale Komitee für übertragbare Krankheiten, das die Vermischung von Impfstoffen genehmigt hat, aus Ärzten aus dem öffentlichen und privaten Sektor besteht. Das Gesundheitsministerium hatte am Montag beschlossen, seine Strategie der Bereitstellung von zwei Dosen Sinovac zu ändern und als zweite Impfung AstraZeneca zu verabreichen.