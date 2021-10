Prayut genehmigt Loy Krathong-Feiern

BANGKOK: Die Einwohner Thailands können dieses Jahr das traditionelle Loy Krathong-Fest feiern, sofern alle Maßnahmen des Seuchenschutzes eingehalten werden, teilte Premierminister Prayut Chan-o-cha am Samstag mit.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ratchada Thanadirek sagte gegenüber der Presse, Prayut habe auch die zuständigen Behörden angewiesen sicherzustellen, dass keine Feuerwerkskörper, Knallkörper und Fluglaternen bei den Feierlichkeiten zum Einsatz kommen.

Die Gesundheitsbehörden seien außerdem zur Überprüfung der Veranstaltungsorte eine Woche vor Beginn der Feierlichkeiten verpflichtet. Events, die nicht den Sicherheitsanforderungen entsprächen, müssten abgesagt werden, erläuterte Khun Ratchada.

Loy Krathong wird jedes Jahr am Vollmondtag des 12. Monats des Mondkalenders gefeiert. An diesem Tag versammeln sich die Menschen an Seen, Flüssen und Kanälen, um lotusförmige Schiffchen aus Bananenblättern – die sogenannten Krathongs – zu Wasser zu lassen. Die Krathongs sind mit Kerzen, Weihrauch und Blumen geschmückt, um die Göttin des Wassers zu ehren. In diesem Jahr fällt das Fest auf Freitag, 19. November.