Von: Björn Jahner | 17.11.22

BANGKOK: Trotz eines massiven Polizeiaufgebots während des APEC-Gipfels 2022, der am Freitag und Samstag (18.–19. Nov. 2022) im Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) in Bangkok stattfindet, demonstrierten am Donnerstag in den Mittagsstunden Anti-Regierungs-Aktivisten im Geschäftsviertel Sukhumvit.

Als die Demonstranten in den Mittagsstunden an der Asok-Kreuzung den Verkehr blockierten, schritt die Polizei ein. Per Megafon forderten die Beamten die Demonstranten zur Räumung der Straße auf und wiesen darauf hin, dass die Versammlung illegal sei, da sie nicht 24 Stunden vor der Kundgebung bei den Behörden angemeldet wurde.

Die Polizei erklärte außerdem, dass der Protest illegal sei, da die Organisatoren es versäumt hätten, die Behörden 24 Stunden vor dem Protest zu informieren.

Die Polizei wies die Anti-Prayut-Demonstranten an der Asoke-Kreuzung darauf hin, dass sie den Verkehr behinderten, und forderte sie auf, die Straße zu verlassen und auf dem Bürgersteig zu bleiben. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt.