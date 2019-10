Prayut fordert schnelle Maßnahmen gegen den Smog

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat die Behörden aufgefordert, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um den nach Bangkok und in die Vororte zurückgekehrten dichten Dunst zu reduzieren.

Der Ministerpräsident zeigt sich besorgt über den Smog, insbesondere über die hohen PM2,5-Staubpartikelwerte, und forderte die Baustellenbetreiber und Industriebetriebe in Bangkok und den benachbarten Provinzen auf, ihre Staubemissionen zu senken. Er riet den Menschen in Risikogebieten, Gesichtsmasken zu tragen, wenn sie sich im Freien aufhalten.

Die Abteilung für Verschmutzungsbekämpfung berichtete am Montag, dass in 13 Bezirken Bangkoks, zwei in der Provinz Nonthaburi, einem in Pathum Thai, fünf in Samut Prakan, zwei in Samut Sakhon und einem in Nakhon Pathom übermäßig viel PM2,5-Staubpartikel gemessen wurden. Diese reichten bis zu 61 Mikrometer in Bang Khun Thian. PM2,5-Partikel über 50 Mikron gelten in Thailand als gesundheitsschädlich.

Thara Buakamsri, Direktor des Greenpeace-Büros, kritisierte, die Luftqualitätsüberwachung der Abteilung für Verschmutzungskontrolle an 19 Stationen und die Überwachungsgeräte der Stadtverwaltung in allen Bezirken Bangkoks reichen nicht aus, um die dringend benötigten Echtzeit-Messwerte der Öffentlichkeit bereitzustellen. Er schlug auch vor, die Sicherheitsschwelle für PM2,5-Staubpartikel von 50 Mikron auf 35 Mikron und die durchschnittliche jährliche Sicherheitsschwelle auf 12 Mikron zu senken.