Prayut fordert Intensivierung der Virusbekämpfung

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die Gouverneure aller Provinzen angewiesen, die Ausbreitung von Covid-19-Infektionen einzudämmen, nachdem am Freitag mehr als 18.000 neue Fälle im Land registriert wurden.

Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana teilte der Presse mit, Premierminister Prayut habe alle Gouverneure in Bangkok und anderen Provinzen darüber informiert, dass sie die Kampagnen gegen die Ausbreitung von Covid-19 beschleunigen müssen, indem sie mit allen relevanten Behörden eng zusammenarbeiten.

„Premier Prayut forderte die Bevölkerung außerdem auf, die Präventivmaßnahmen gegen Covid-19 vollständig zu befolgen und jeden Ausbruch genau zu überwachen. Die Regierung wird weitere Pläne zur Bekämpfung des Virus entwickeln, falls die Zahl der Infektionen auf über 18.000 pro Tag ansteigt“, informierte Khun Thanakorn.

Laut Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor der Abteilung für Seuchenkontrolle (DDC), habe das Gesundheitsministerium trotz der steigenden Zahl von Covid-19-Patienten eine ausreichende Anzahl von Betten zur Verfügung gestellt. Er fügte hinzu, dass die Zahl der Todesfälle und schweren Fälle hingegen zurückgegangen sei.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul sagte gegenüber der Presse, sein Ministerium habe ausreichend Medikamente und Krankenhausbetten für Covid-Patienten zur Verfügung gestellt und sei bereit, bei Bedarf ein weiteres Feldlazarett einzurichten.

Vorerst wird sich das Ministerium auf häusliche Isolierungsmaßnahmen für Patienten mit leichten Symptomen oder solche, die keine Symptome aufweisen, konzentrieren, während Krankenhausbetten für Patienten mit mittleren bis schweren Symptomen reserviert sind.

In Zukunft könnten neue Maßnahmen zur Viruseindämmung ergriffen werden, aber die Verabreichung der dritten und vierten Impfstoffdosis muss beschleunigt werden, betonte Khun Anutin.

Der Generaldirektor der Abteilung für medizinische Dienste, Somsak Akksilp, sagte, dass sich die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern zwischen dem 16. Januar und dem 16. Februar von 33.286 auf 64.900 Fälle fast verdoppelt habe. „Während die Zahl der Patienten, die an einer Lungenentzündung litten, zurückgegangen ist, wurde bei vielen Patienten festgestellt, dass sie ein Beatmungsgerät benötigen“, so Dr. Somsak. Er fügte hinzu, dass die Zahl der Patientenbetten in Krankenhäusern und Hospitels (Hotel-Krankenhäuser) 174.029 erreicht hat und 93.273 Betten frei sind.

In Bangkok sind 30.010 Krankenhausbetten frei, während 25.359 belegt sind. Berichten zufolge werden 2.179 mit Covid-19 infizierte Personen zu Hause isoliert.

Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hat zwischenzeitlich die Eröffnung von 13 weiteren kommunalen Isolationszentren angekündigt, wodurch sich die Gesamtzahl der Betten auf etwa 5.000 erhöht. Diese Isolationsmaßnahme kann 10.000 Patienten aufnehmen, die leichte Symptome haben oder asymptomatisch sind. Auch in anderen Provinzen wurden kommunale Isolierzentren eingerichtet, bestätigte Dr. Somsak der Presse.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in Bangkok am Freitag die meisten Neuinfektionen verzeichnet (3.458), gefolgt von Samut Prakan (957) und in Chonburi (811). In Nonthaburi gab es 596 Fälle, 534 in Phuket, 484 in Nakhon Pathom, 479 in Nakhon Ratchasima, 478 in Samut Sakhon und 397 in Pathum Thani.