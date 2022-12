Von: Björn Jahner | 27.12.22

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha sagte am Montag (26. Dezember 2022), dass es Regierungsbehörden und privaten Unternehmen freisteht, ihre eigenen Entscheidungen bezüglich der Ausrichtung des Neujahrs-Countdowns und anderer damit verbundener Aktivitäten zu treffen.

Er betonte, dass die Regierung keine endgültige Haltung dazu habe, ob Neujahrsfeiern abgehalten oder abgesagt werden sollen. Der Premierminister forderte jedoch jeden Sektor auf, „vorsichtig“ zu sein. Er verdeutlichte jedoch nicht, worauf man genau achten sollte.

Was seine privaten Feierlichkeiten betrifft, so erklärte Premier Prayut gegenüber thailändischen Reportern, dass er in diesem Jahr auf Feiern verzichten werde. Dies geschehe vermutlich aus Respekt vor Prinzessin Bajrakitiyabha, die noch immer bewusstlos in einem Krankenhaus liegt.