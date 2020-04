Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.20

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha will in der kommenden Woche entscheiden, ob der Ausnahmezustand über den 30. April hinaus verlängert werden soll.

Die Entscheidung will der Premier aufgrund der Zusammenarbeit der Menschen bei Eindämmung der Infektionen und nach aktuellen Informationen des Gesundheitsministeriums zur Coronakrise fällen. Obwohl sich die Situation zu verbessern scheint, will er die Beschränkungen nicht in Eile aufheben. Prayut sagte weiter, wenn sich die Lage nach der Lockerung der Beschränkungen verschlechtere, sei die gute Arbeit bei der Eindämmung der Ansteckung Zeitverschwendung gewesen. Die von Covid-19 schwer getroffene Wirtschaft hofft, dass die Regierung einige Beschränkungen aufhebt. Die Regierung versetzte das Land vom 26. März bis 30. April in den Ausnahmezustand und verhängte am 3. April bis auf weiteres eine Ausgangssperre von 22 bis 4 Uhr.

Thailand bestätigte am Mittwoch 15 neue Covid-19-Infektionen und einen Todesfall. Damit stieg die Gesamtzahl der infizierten Patienten auf 2.826. 2.352 Menschen sind genesen und konnten aus den Krankenhäusern entlassen werden. Ein 50 Jahre altes Hausmädchen mit Diabetes, hohem Blutdruck und Fettleibigkeit wurde das 49. Todesopfer. Sie stand in engem Kontakt mit ihrer Tochter, die mit Covid-19 infiziert war. Ihre Symptome zeigten sich am 20. März und sie wurde am 22. März in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nur 14 Provinzen haben in den letzten sieben Tagen neue Fälle gemeldet; Bangkok, Nonthaburi, Phuket, Chonburi, Yala, Pattani, Songkhla, Krabi, Narathiwat, Khon Kaen, Chumphon, Nakhon Pathom, Pathum Thani und Ayutthaya.