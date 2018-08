Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.18

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha will im September über seine politische Zukunft entscheiden.

Er müsse erst sehen, ob er in der Politik bleiben wolle, bevor er ankündige, welcher Partei er beitreten wolle, sagte der Premier am Dienstag. „Ich weiß immer noch nicht, ob ich in der Politik bleiben soll oder nicht. Ich muss sehen, warum ich bleiben sollte“, zitiert die „Nation“ den Premier. Prayut sagte weiter, über den Wahltermin werde es mehr Klarheit geben, sobald das Wahlgesetz für das Parlament und das Wahlgesetz für den Senat in der Royal Gazette veröffentlicht wurden.