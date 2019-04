Written by: Redaktion DER FARANG | 01/04/2019

BANGKOK: Junta-Chef und Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat an alle Thais appelliert, die Einheit unter den Bürgern zu fördern.

In einer Botschaft an die politischen Parteien und an die Bevölkerung sagte er, Zweck der Bildung einer Koalitionsregierung bestehe darin, sich zusammenzuschließen für gute Taten für das Königreich und seine Bevölkerung. Gleichzeitig sollte verhindert werden, Menschen mit Missverständnissen Schaden zuzufügen.

Der General forderte Medienvertreter auf, die Nachrichten in einem positiven Licht zu präsentieren, eine friedliche Atmosphäre in der Nation zu schaffen und dazu beizutragen, das Vertrauen der Investoren und der internationalen Gemeinschaft zu gewinnen. Er stellte außerdem fest, politische Auseinandersetzungen seien ein großes Hindernis für Frieden und Entwicklung. Sie verhinderten, dass Thailand sein volles Potenzial entfalten könne. Er bat alle Thais, Informationen aus verschiedenen Medien bewusst zu konsumieren und alle verfügbaren Fakten zu berücksichtigen. Desinformation würde hingegen zu einer Bedrohung für die Gesellschaft werden.