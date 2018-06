Von: Redaktion DER FARANG | 11.06.18

THAILAND: Das Entwicklungsprojekt Eastern Economic Corridor (EEC) wird das Gesicht Thailands verändern.

Es wird einen jährlichen Umsatz von 70 Milliarden Baht im Export generieren, Zehntausende neue Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen schaffen und jährlich mehr als 50 Milliarden Baht an lokalen Rohstoffen umsetzen, hat Premierminister Prayut Chan-o-cha verkündet. Er sagte weiter, dass die geschaffenen Arbeitsplätze von einheimischen Menschen besetzt werden. Prayut erinnerte an die florierende Wirtschaft vor drei Jahrzehnten, als in Thailand erstmals Erdöl und Erdgas entdeckt und gefördert wurden. Mit der Umsetzung des EEC-Entwicklungsprojekts eröffne sich für Thailand eine neue Ära des wirtschaftlichen Wohlstands. „In drei Jahren, wenn viele Projekte im EEC abgeschlossen sein werden, werden alle Thais wissen, dass ich jetzt die Wahrheit sage“, fuhr der Ministerpräsident fort.