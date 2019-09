Prayut denkt über Verlegung der Hauptstadt nach

Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.19

BANGKOK: Die Verlegung der überfüllten Hauptstadt ist für Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha zwar nur eine Idee, die aber verfolgt werden müsse.

Der General äußerte sich zu diesem Thema auf dem Seminar „Thailand mit der Welt verbinden“ des Rates für Volkswirtschaft und soziale Entwicklung in Muang Thong Thani. Prayut favorisiert die Dezentralisierung des Stadtgebiets nach außerhalb von Bangkok. Das würde Bangkoks wichtige Wahrzeichen bewahren, während Regierungs- und Geschäftseinrichtungen an den Rand der Stadt verlegt werden könnten. So führen weniger Menschen in und aus der Innenstadt, Staus würden kürzer. Der Umzug sei nur eine Idee und erfordere umfangreiche Nachforschungen über die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, sagte Prayut.