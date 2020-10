Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.20

Der Tiefseehafen Laem Chabang gilt als Triebfeder des Östlichen Wirtschaftskorridors. Foto: The Nation

BANGKOK: Bei einer Zusammenkunft mit führenden Industriellen in Laem Chabang hat sich Premierminister Prayut Chan-o-cha dafür bedankt, dass die Unternehmen während der Coronakrise weiterhin im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) investieren.

Vertreten waren die Vorstandsvorsitzenden von 16 in Thailand und Übersee ansässigen Unternehmen. Zu diesen Firmen gehörten PTT, SCG, WHA Corp, Mitsubishi Electric Factory Automation und Hitachi Asia. Alle haben in den EEC investiert. Die Investitionen seien ein Beweis für ihr Vertrauen in die Wirtschaft, betonte Prayut.

Der General versicherte den Investoren, dass die Regierung eine solide Grundlage für logistische und infrastrukturelle Entwicklungen schaffe, mit dem Bau von Straßen, der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke von Bangkok zum Flughafen U-Tapao in Rayong und den Ausbau der Tiefseehäfen Laem Chabang und Map Ta Phut. Darüber hinaus würde die Versorgung der Industrie mit Wasser gesichert, während den Arbeitern Schulungen zur Verbesserung ihrer Arbeitsqualität angeboten werden. Prayut bekräftigte erneut, dass die Regierung den Plan vorantreibe, Thailand zum Dreh- und Angelpunkt für den Fracht- und Personentransport in der Region zu machen.

Die Regierung hat die Unternehmen aufgefordert, in die Entwicklung der digitalen Technologie, intelligente elektronische Produkte, Roboter, den medizinischen Sektor, die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion zu investieren.