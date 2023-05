Prayut Chan-o-cha trifft Dinesh Gunawardena

Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.23

BANGKOK: Im Zuge der bilateralen Beziehungen zwischen Thailand und Sri Lanka, die bis zu 700 Jahre zurückreichen, betonte der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha seine Bereitschaft, Sri Lanka bei aktuellen Herausforderungen zu unterstützen. Dieser Austausch fand statt, als der sri-lankische Premierminister Dinesh Gunawardena für die Vesak-Feierlichkeiten in Bangkok eintraf.

Der Besuch Gunawardenas in Thailand dient der Teilnahme an den zweitägigen Feierlichkeiten zum Vesak oder Visakha Bucha auf Thai, bei dem die Geburt, Erleuchtung und der Tod Buddhas gedacht wird. Als Gastgeber der 18. Vereinten Nationen Vesak-Feier 2023 steht das Thema "Buddhistische Weisheit im Umgang mit globalen Krisen" im Fokus, zu dem Gunawardena geplant ist, während der Veranstaltung zu sprechen.

Über 3.500 Mönche und religiöse Figuren werden erwartet, um an den Zeremonien in Bangkok und Ayutthaya am Donnerstag und Freitag teilzunehmen.

Nach Abschluss der Zeremonie wird erwartet, dass Prayut und Gunawardena das Freihandelsabkommen zwischen Thailand und Sri Lanka diskutieren, das bis zum nächsten Jahr finalisiert sein sollte.

Gunawardena hat Prayut ebenfalls gebeten, in das Projekt "Port City Colombo" zu investieren, mit der Begründung, dass Sri Lanka von Thailands Expertise in der Hotelbranche profitieren könnte. Die "Port City Colombo" ist eine Sonderwirtschaftszone und Finanzzentrum, das am südlichen Rand der Hauptstadt errichtet wird und Teil der chinesischen Belt and Road Initiative ist.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind Diskussionen über den Umgang mit globalen geopolitischen Spannungen sowie die anhaltenden Probleme Sri Lankas.

Prayut betonte, dass Thailand bereit ist, sein Wissen in Bereichen wie öffentliche Gesundheit, Landwirtschaft, Tourismus und der Bio-Zirkular-Grün-Wirtschaftsinitiative zu teilen, das dazu beitragen sollte, Sri Lanka aus seiner wirtschaftlichen Misere zu holen.

Das Land war von akuten Engpässen bei lebensnotwendigen Gütern betroffen, die monatelange landesweite Proteste auslösten und schließlich die Regierungen von Gotabaya Rajapaksa und seinem Nachfolger Ranil Wickremesinghe stürzten.

Es wird erwartet, dass Gunawardena Ende dieses Jahres zur BIMSTEC-Spitze nach Thailand zurückkehrt.