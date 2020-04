Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.20

BANGKOK: In einer 10-minütigen vom Fernsehen übertragenen Rede hat Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha am Freitag die 20 reichsten Menschen Thailands aufgefordert, die Regierung bei ihrem Kampf gegen den Ausbruch von Covid-19 zu unterstützen.

Prayut sagte, er werde nächste Woche einen offenen Brief an die 20 Tycoons schreiben und um Hilfe bei den Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie bitten, die seiner Meinung nach eine tödliche Bedrohung für die Gesundheit und das wirtschaftliche Wohlergehen der Menschen darstellt. Prayut lobte die Reichen für die Beiträge, die sie bereits geleistet haben, und sagte, dass mehr an Ideen und Ressourcen erforderlich sei. Der Premierminister forderte die Menschen auch auf, in Einheit zur Regierung zu stehen.

Obwohl er die Reichsten Thailands nicht namentlich erwähnte, gehören dazu die Chearavanont-Familie von CP, Charoen Sirivadhanabhakdi, die Chirathiwat-Familie, Sarath Ratanavadi, CEO von Gulf Energy Development, Prasert Prasarttong-Osoth, Gründer von Bangkok Airways und Bangkok Dusit Medical Services, die Familie Osathanugrah und Keeree Kanjanapas, Vorsitzender der BTS Group Holdings.

Das Gesundheitsministerium, weitere Behörden und der Privatsektor arbeiten derweil an einer Lockdown-Exit-Strategie, da die nächtliche Ausgangssperre am 30. April endet und die Anzahl der bestätigten Infektionen rückläufig ist. Das Gesundheitsministerium hat eine Ausstiegsstrategie ausgearbeitet, bei der Geschäftsinhabern ein Covid-19-Sicherheitszertifikat ausgehändigt wird. Sie müssen sich bereit erklären, vorbeugende Maßnahmen und sozial distanzierende Taktiken strikt einzuhalten, z. B. Kunden zu verpflichten, jederzeit Masken zu tragen, und die Anzahl der Kunden zu begrenzen.