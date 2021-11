Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat das Bildungsministerium angewiesen, die Covid-19-Impfung von Schülern, Lehrern und Schulpersonal zu beschleunigen, um thailändische Schulen zu einem sicheren Ort zu machen und vielen Schulen die Wiederaufnahme des Unterrichts zu ermöglichen.

Der Sprecher des Büros des Premierministers Thanakorn Wangboonkongchana sagte auf einer Pressekonferenz, Prayut habe die Dringlichkeit der Impfung von Schülern, Lehrern und Schulpersonal an allen Schulen des Landes betont. Er sagte, dass die Zahl der Schüler, die ihre Absicht bekunden, sich impfen zu lassen, kontinuierlich steige und dass die Eltern immer mehr Vertrauen in die Sicherheit des Impfstoffs hätten.



Bisher haben landesweit 3,82 Millionen Schüler ihre Zustimmung zur Covid-19-Impfung gegeben. Bis zum 30. Oktober dieses Jahres wurden 2,83 Millionen Schüler ab 12 Jahren geimpft – bzw. 74,16 Prozent derjenigen, die ihre Zustimmung zur Impfung gegeben haben. Die zuständigen Behörden arbeiteten weiter daran, Schüler und Eltern über die Sicherheit des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech aufzuklären, um so viele Schüler wie möglich zur Impfung zu bewegen.

Das neue Schuljahr begann an den meisten Schulen im Land am 1. November, wobei sich rund 12.000 Schulen dafür entschieden, den Unterricht entweder vollständig vor Ort zu beginnen oder einen gemischten Ansatz zu wählen, bei dem der Unterricht sowohl online als auch im Klassenzimmer stattfindet. Es wurde festgestellt, dass sich sowohl die Bildungseinrichtungen als auch die Schüler an die vom Ministerium für öffentliche Gesundheit und vom Bildungsministerium vorgeschriebenen Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung hielten. Laut dem Regierungssprecher habe Prayut die beiden Ministerien zur engen Zusammenarbeit aufgefordert.