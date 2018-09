Von: Björn Jahner | 28.09.18

BANGKOK/PATTAYA: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat Behauptungen zurückgewiesen, dass die Ernennung von Sontaya Khunpluem zum neuen Bürgermeister von Pattaya (DER FARANG berichtete) ein politischer Schachzug sei, um nach der anstehenden Wahl im kommenden Jahr seine Rückkehr als Premierminister zu sichern.

„Lasst uns nicht alles politisieren“, sagte Prayut und wiederholte, dass Sontaya der geeignete Kandidat als Bürgermeister sei, um das Projekt um den entstehenden Östlichen Wirtschaftskorridor („Eastern Economic Corridor“, EEC) in den Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong voranzubringen. Sein Vorgänger, Maj. Gen. Anan Charoenchasri, der das Amt über ein Jahr bekleidet hatte, wurde am Dienstag auf Wunsch der Militärregierung von seinem Posten entfernt mit der Begründung, „Konflikte zu vermeiden“. Zudem wolle man sich auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr vorbereiten, hieß es aus Regierungskreisen.

Die Wahl sei auf Sontaya gefallen, da das Bürgermeisteramt der Touristenmetropole „hohes Potenzial sowie Erfahrungen und Fähigkeiten“ voraussetze, um im Einklang mit dem EEC- Projekt des Staates Arbeitsplätze zu schaffen, erklärte Prayut. Sontaya soll zunächst als Interimsbürgermeister fungieren.

Prayut wies indessen Vorwürfe entschieden zurück, dass Sontaya „belohnt“ werden würde, wenn er seine mögliche Rückkehr als Premier nach den Wahlen im nächsten Jahr unterstützen würde. Wenn er alle Politiker belohnen würde, die ihm bei der Rückkehr als Premierminister behilflich wären, müsste er jedem in der Partei „Phalang Chon“, bei der Sontaya den Vorsitz führt, einen Beamtenposten geben, scherzte Prayut und fügte hinzu, dass er bereits lange vor seiner Ernennung als Premierminister „viele Personen in Chonburi gekannt hätte“.

Politische Beobachter hingegen sind davon überzeugt, dass „Phalang Chon“ eine politische Kraft sei, die Prayut behilflich sein soll, nach der Wahl im kommenden Jahr als Premierminister in die Politik zurückzukehren. So haben Sontaya und sein Bruder Itthipol Khunpluem, der in den Jahren 2008 bis 2016 das Amt des Bürgermeisters von Pattaya bekleidete, in der Vergangenheit alle allgemeinen Wahlen in der Provinz Chonburi gewonnen, zu denen sie sich aufstellen ließen.