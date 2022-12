Von: Björn Jahner | 12.12.22

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha nahm am Samstagnachmittag auf dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi an einer feierlichen Zeremonie teil, auf der die zehnmillionsten Touristen in Thailand in diesem Jahr – Hetham Almdlj und Njood Alkhuwaiter – begrüßt wurden.

Das Paar war gegen 15.00 Uhr mit dem Flug SV846 der Fluggesellschaft Saudi Airlines in Bangkok gelandet. Premier Prayut lobte gegenüber der Presse, dass es Thailand im ersten Jahr nach dem Ende der Pandemie gelungen sei, bereits 10 Millionen Touristen ins Land zu locken.

„Heute haben wir mehr als 10 Millionen Touristen begrüßt. Wir werden nach diesem Erfolg nicht aufhören und Thailands Beliebtheit als Reiseziel bei internationalen Touristen unterstreichen“, so der Premier.

Neben Premier Prayut begrüßten auch Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn, TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn und der Generaldirektor des Flughafens Suvarnabhumi, Kittipong Kittikachorn, das glückliche Paar.

Die Touristen wurden mit Blumen-Girlanden, Geschenken, kostenlosen Flugtickets und Geschenkgutscheinen von mehreren Hotels, Krankenhäusern, Einkaufszentren und anderen Unternehmen begrüßt. Anschließend wurden sie in einer Limousine zu ihrem Hotel chauffiert. Das Paar hat erklärt, dass es die nächsten 10 Tage in Phuket verbringen wird.