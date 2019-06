Von: Redaktion DER FARANG | 22.06.19

BANGKOK: Thailands Politik ist stabil und das Land hat seine internen Konflikte beigelegt, sagte Premierminister Prayut Chan-o-cha am Vorabend des ASEAN-Gipfels.

Er sprach auf dem Bloomberg Asean Business Summit in Bangkok. Es war ein Nebentreffen vor dem 34. ASEAN-Gipfel, zu dem sich die Staats- und Regierungschefs der zehn ASEAN-Länder am Samstag und Sonntag in Bangkok treffen. Thailand werde mit dem Block zusammenarbeiten, um die Herausforderungen zu bewältigen, denen es durch die Zusammenarbeit und die Übernahme der regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) zwischen den Mitgliedstaaten und sechs Dialogpartnern gegenübersteht, das sind China, Japan, Südkorea, Indien, Australien und Neuseeland.

Prayut ist zuversichtlich, dass Thailand und ASEAN in der Lage sind, alle Herausforderungen zu meistern. Die RCEP werde eine Wirtschaftsgruppe mit dem höchsten Wert der Welt sein. Das kombinierte Bruttoinlandsprodukt (BIP) mache ein Drittel des globalen BIP aus, wodurch ASEAN weiteres Wirtschaftswachstum in der Region generieren könne.

Die Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Länder treffen sich heute Nachmittag vor der Plenarsitzung des 34. Gipfels und dem Galadinner mit Vertretern der Interparlamentarischen Versammlung der ASEAN-Staaten, Vertretern der Jugend und Vertretern des Unternehmensbeirats.