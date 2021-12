Ein Thailänder erhält im Bang Sue Central Vaccination Center in Bangkok eine Dosis des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha rief zu strengen Seuchenschutzmaßnahmen auf, um den Ausbruch der Covid-Variante Omikron einzudämmen, und kündigte für das nächste Jahr die Durchführung von Auffrischungsimpfungen mit dem Covid-19-Impfstoff an, teilte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana der Presse mit.

Der Regierungssprecher führte fort, dass der Premierminister die Gesundheitsbeamten und die Polizei angewiesen habe, die Überwachung und Beobachtung von thailändischen und ausländischen Reisenden zu intensivieren, um sicherzustellen, dass sie die Seuchenschutzmaßnahmen einhalten.

“Der Premierminister hat in seiner Funktion als Direktor des Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) die Befolgung aller Seuchenschutzmaßnahmen angeordnet, um die Übertragung von Covid-19, insbesondere der Omikron-Variante, einzudämmen. Er ordnete auch eine schnellere Dirchführung der Covid-19-Impfungen an, einschließlich der Auffrischungsimpfung für Ziel- und Risikogruppen. Außerdem muss bei denjenigen, die eine Impfung ablehnen, Verständnis geschaffen werden, damit sie die Vorteile der Impfung erkennen. Nächstes Jahr wird das Jahr der Booster-Impfungen für die thailändische Bevölkerung sein und es wird entsprechende Kampagnen geben", sagte Thanakorn.