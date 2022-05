BANGKOK: Das National Energy Technology Centre (ENTEC) hat am Donnerstag eine Absichtserklärung mit der National Science and Technology Development Agency (NSTDA), der Electricity Generating Authority of Thailand (Egat), The Stallions Co Ltd und Dongguan Tailing Electric Vehicle Co Ltd (TAILG) aus China unterzeichnet. Sie beinhaltet die Erprobung des Einsatzes von elektrischen Motorrädern bei thailändischen Motorradtaxifahrern in Bangkok.

Die Zusammenarbeit ist Teil des Entwicklungsprojekts der Vereinten Nationen mit dem Titel „Integrating Electric 2 & 3 Wheelers into Existing Urban Transport Modes in Developing and Transitions Countries“ (Einbindung elektrischer Zwei- und Dreiräder in bestehende städtische Verkehrsmittel in Entwicklungs- und Übergangsländern), das in sechs Ländern – den Philippinen, Vietnam, Äthiopien, Kenia, Uganda und Thailand – implementiert wurde.

ENTEC-Direktorin Sumittra Charojrochkul erklärte, dass das Programm in der Phase 1 die Möglichkeit untersuchte, Elektrofahrzeuge in bestehende Motorrad- und Autorikscha-Systeme einzubinden. Mit der Maßnahme soll nach Aussage von Khun Sumittra das Regierungsziel der Entwicklung einer emissionsfreien Gesellschaft bis zum Jahr 2050 unterstützt werden.

„In der zweiten [Anm. d. Red.: aktuellen] Phase werden wir 50 Motorradtaxifahrer auswählen, die die von The Stallions hergestellten Elektromotorräder „Engy“ in dem Pilotgebiet einsetzen werden, in dem Egat Batteriewechselstationen und ähnliche Einrichtungen eingerichtet hat“, informierte sie. Khun Sumittra fügte hinzu: „Alle Teilnehmer erhalten eine Schulung über die Nutzung und Wartung von Elektrofahrzeugen sowie über die sichere Nutzung der Batteriewechselstation.“

ENTEC und NSTDA werden die Daten über die Nutzung von Elektromotorrädern von 50 Kandidaten ein Jahr lang sammeln und auswerten sowie die eingesparte Energie, die reduzierten Emissionen und die Herausforderungen analysieren. Die Forschungsergebnisse sollen die Entwicklung einer geeigneten Modellpolitik für die Förderung und Nutzung von Elektrofahrzeugen unter Taxifahrern in ganz Thailand voranbringen.

Khun Sumittra folgend habe Egat bereits die Installation von 11 Batteriewechselstationen im Bezirk Bang Kruai der Provinz Nonthaburi abgeschlossen. Eingesetzt werden Batterien des Typs Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid, die leicht ausgetauscht werden können, was eine ganztägige Nutzung ermöglicht, erläuterte die ENTEC-Direktorin.

„Wir glauben, dass die Batteriewechselstationen in Zukunft ein rentables Geschäft sein werden, das Investoren und Hersteller anzieht, weil sie so konzipiert wurden, dass sie Batterien verschiedener Marken aufnehmen können“, erklärte Khun Sumittra.