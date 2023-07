Von: Björn Jahner | 06.07.23

BANGKOK: Generalleutnant Patchasak Patirupanon, stellvertretender Sprecher des stellvertretenden Premierministers, bestritt, dass General Prawit Wongsuwan während der Sitzung des Repräsentantenhauses am Dienstag (4. Juli 2023) geschlafen habe. Generalleutnant Patchasak meint, der 77-Jährige habe auf den Boden geschaut und wieder aufgeschaut, jedoch nicht geschlafen.

Das Bild des angeblich dösenden stellvertretenden Premierministers sorgte in den thailändischen sozialen Medien für viel Heiterkeit, da „Onkel Pom“ (Lung Pom), wie er auch genannt wird, schon mehrfach zu unpassenden Zeiten beim Nickerchen erwischt wurde.

Das Bild gab in der Tat Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Gesundheit des stellvertretenden Premierministers. Dr. Rungsrit Kanjanavanit von der medizinischen Fakultät der Universität Chiang Mai wies auf die möglichen Anzeichen einer obstruktiven Schlafapnoe (OSA) hin. Er riet zu einem Schlaftest und, bei schweren Fällen, zur Verwendung eines CPAP-Geräts (Continuous Positive Airway Pressure).

Dr. Rungsrit Kanjanavanit teilte am Mittwoch (5. Februar 2023) einen Beitrag, der den stellvertretenden Premierminister Prawit in einem Sitzungssaal des Parlaments zeigt, auf Facebook und äußerte seine Besorgnis über seinen Gesundheitszustand. Seine Besorgnis bezog sich auf Prawits häufige Tagesmüdigkeit, ein Symptom, das mit OSA in Verbindung gebracht wird, einer Schlafstörung, die durch intermittierende Atempausen während des Schlafs gekennzeichnet ist.

„Aus der Sicht eines Arztes sind solche Anzeichen besorgniserregend. Tagesschläfrigkeit ist ein Symptom für Schlafapnoe oder nächtliche obstruktive Atemwegsverstopfung, auch bekannt als Schnarchen oder obstruktive Schlafapnoe (OSA)“, erklärte Dr. Rungsrit.

„Diese Erkrankung führt zu abwechselnden Atempausen während der Nacht und verhindert einen tiefen Schlaf. In der Folge kommen Körper und Geist nicht ausreichend zur Ruhe, und es kommt zu nächtlichem Bluthochdruck oder nächtlicher Hypertonie. Die Patienten wachen morgens auf und fühlen sich nicht erfrischt, der Geist ist nicht wach“, erläuterte der Arzt.

„Wenn Sie diese Symptome haben, sollten Sie sie nicht ignorieren. Sie haben langfristig schädliche Auswirkungen auf Ihre Gesundheit. Sie erhöhen das Risiko von Herzstillstand, Schlaganfall und so weiter“, betonte er.

Dr. Rungsrit schlug eine Vorsichtsmaßnahme vor, die Menschen mit diesen Symptomen ergreifen können. Menschen mit solchen Symptomen sollten sich einem Schlaftest unterziehen, der auch als Polysomnographie bezeichnet wird. Wird bei ihnen eine schwere OSA diagnostiziert, wird ihnen empfohlen, ein CPAP-Gerät (Continuous Positive Airway Pressure) zu benutzen, um Abhilfe zu schaffen.

Dieses Gerät wird während des Schlafs getragen und hilft dabei, einen stetigen, kontinuierlichen Druckluftstrom in das Atmungssystem einer Person aufrechtzuerhalten. Dadurch wird verhindert, dass die Atemwege kollabieren oder blockiert werden, was einen angenehmen und ungestörten Schlaf ermöglicht.