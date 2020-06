Prawit wird Vorsitzender der Partei Palang Pracharat

Von: Redaktion DER FARANG | 23.06.20

Im Jahr 2017 stand General Prawit Wongsuwan im Mittelpunkt des sogenannten „Luxusuhren-Skandals“, wurde ein Jahr später jedoch von einem Gericht für unschuldig erklärt. Foto: The Nation

BANGKOK: Der stellvertretende Premierminister General Prawit Wongsuwan wird das Amt des Vorsitzenden der Regierungspartei Palang Pracharat übernehmen.

Laut Wirat Rattanaset, führendes Mitglied von Palang Pracharat, hat der Parteivorstand am Montag den General persönlich besucht, um ihm den neuen Posten anzubieten. Prawit wird am Dienstag in die Parteizentrale kommen. Zur Delegation gehörten Industrieminister Suriya Juangroongruangkit, Justizminister Somsak Thepsutin, der stellvertretende Minister für Landwirtschaft und Genossenschaften Thammanat Prompow und Bildungsminister Nattapol Teepsuwan.