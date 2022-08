Von: Björn Jahner | 27.08.22

BANGKOK: Thailand stellvertretender Premierminister Prawit Wongsuwon wird laut einem Sprecher der Regierung dem Beispiel von Prayut Chan-o-cha bei der jährlichen Umstrukturierung von Militär und Polizei folgend und sich nicht in Listen einmischen, die bereits von General Prayut erstellt wurden.

„General Prawit sagte, er werde genauso arbeiten wie General Prayut“, bestätigte der Sprecher. „Er sagte allen, sie sollten ihre Arbeit wie gewohnt erledigen. Er selbst gab keine bestimmten Anweisungen“, so der Sprecher. „Die Umbildungslisten werden dem Verfahren folgen“, fügte der Sprecher hinzu. „Die von General Prayut vorgeschlagenen Listen werden nicht überarbeitet.“

General Prawit, der auch als stellvertretender Premierminister fungiert, erschien am Freitag an seinem ersten Tag als amtierender Premierminister im Government House.

Er weigerte sich, die Fragen von Reportern bei seiner Ankunft zu beantworten. Er lächelte nur, als Reporter ihn fragten, wie er sich an seinem ersten Arbeitstag gefühlt habe.

Er antwortete nicht auf die Frage, ob er Gespräche mit General Prayut geführt habe, nachdem das Verfassungsgericht am Mittwoch General Prayut als Premierminister suspendiert hatte, bis es seine Entscheidung über seine Amtszeit getroffen hat.

Er weigerte sich auch, sich zu äußern, als er gefragt wurde, ob es eine Auflösung des Repräsentantenhauses oder eine Kabinettsumbildung geben würde.

Die bevorstehende militärische Umschichtung wird zu einem Wechsel in der Führung in der Marine und der Luftwaffe führen, da die derzeitigen Chefs Admiral Somprasong Nilsamai und ACM Napadej Dhupatemiya Ende nächsten Monats in den Ruhestand treten werden, während General Worakiat Ratananont ebenfalls als ständiger Sekretär der Verteidigung zeitgleich in den Ruhestand treten wird.

Die Militärumbildungsliste wird von einem Gremium geprüft, das sich aus General Prayut in seiner Position als Verteidigungsminister, dem stellvertretenden Verteidigungsminister, dem ständigen Sekretär des Verteidigungsministeriums und den Kommandeuren der Streitkräfte zusammensetzt, bevor sie an die Regierung weitergeleitet wird.

Das National Police Policy Board wird ebenfalls am Montag zusammentreffen, um die Auswahl eines neuen nationalen Polizeichefs zu erörtern, der den amtierenden Polizeigeneral Suwat Jangyodsuk ersetzen soll, der Ende nächsten Monats in den Ruhestand treten wird. General Prawit wird in seinem Amt als amtierender Premierminister das Treffen leiten.

Regierungssprecher Anucha Burapachaisri sagte, General Prayut sei zur Arbeit im Verteidigungsministerium erschienen und habe General Prawit moralische Unterstützung gewährt.

„Die Regierung kann ohne Vakuum in der nationalen Verwaltung weitermachen“, betonte Khun Anucha und fügte hinzu, dass die Wirtschaft weiter zuversichtlich in die Stabilität der Regierung sei.

Wirtschaft und Handel äußerten sich nicht besorgt über die staatliche Investitionspolitik der Regierung, da der Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2023 bereits am Dienstag in dritter Lesung vom Parlament gebilligt wurde. Die stellvertretende Regierungssprecherin Tipanan Sirichana teilte am Freitag der Presse mit, General Prayut sei in guter Stimmung und danke den Menschen für ihre moralische Unterstützung, die er nach seiner Suspendierung erfahren habe.

Sie führte fort, General Prawit werde die Aufgaben von General Prayut als amtierender Premierminister im Einklang mit dem politischen Rahmen der Regierung ausführen.

„Maßnahmen, die darauf abzielen, die Not der von wirtschaftlichen Problemen getroffenen Menschen zu lindern und die Wirtschaft wiederzubeleben, werden reibungslos und nahtlos voranschreiten“, erklärte sie.

Am Mittwoch entschied das Verfassungsgericht, General Prayut von seinem Amt als Premierminister zu suspendieren, bis es seine Entscheidung über seine Amtszeitbegrenzung gefällt hat.

Die Suspendierungsverfügung folgte der einstimmigen Entscheidung des Gerichts, die Petition der Opposition anzunehmen, in der es aufgefordert wurde, über die achtjährige Amtszeit von General Prayut zu entscheiden. Die von 171 Abgeordneten des Oppositionsflügels unterzeichnete Petition wurde am Montag eingereicht.