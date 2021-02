Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.21

BANGKOK: Die Machtübernahme des Militärs im benachbarten Myanmar und die Festnahme der De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat Thailands stellvertretender Premierminister Prawit Wongsuwon am Montag als eine innere Angelegenheit des Nachbarlandes bezeichnet. Zu den Vorkommnissen wollte er keinen Kommentar abgeben.

„Es ist deren innere Angelegenheit," sagte General Prawit zu Reportern, als er nach dem Putsch in Myanmar gegen die demokratisch gewählte Regierung der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gefragt wurde, die zusammen mit anderen Anführern ihrer Partei inhaftiert wurde. Prawit sagte weiter, dass die Regierung sich mehr Sorgen über weitere Fälle von Coronavirus macht, das als Folge des Putsches von Flüchtlingen aus Myanmar nach Thailand eingeschleppt werden könnte.

Die Armee Myanmars hat den Notstand ausgerufen, nachdem sie Suu Kyi und andere wichtige Mitglieder der National League for Democracy am Montag am frühen Morgen festgenommen hatte. Thailand und Myanmar haben eine gemeinsame Grenze, die sich über 2.400 Kilometer erstreckt.