Prawit: IS nicht in den südlichen Provinzen aktiv

Sicherheitskräfte bei der Spurensicherung an einem Anschlagsort in Pattani. Foto: epa/Abdullah Wangni

THAILAND: Die Terroristen des Islamischen Staates (IS) haben nach Einschätzung des stellvertretenden Premierministers Prawit Wongsuwon in den südlichen Provinzen keinen Einfluss.



Ein thailändischer Student wurde jetzt in Ägypten wegen des Verdachts einer Beteiligung an IS-Aktivitäten festgenommen. Der junge Mann aus Yala studierte an der Al-Azhar-Universität in Kairo. Er wurde am 24. September festgenommen, als gegen Demonstranten vorgegangen wurde, die den Rücktritt von Präsident Abdel Fattah el-Sisi forderten. Die ägyptischen Behörden gaben an, auf dem Handy des Studenten Bilder gefunden zu haben, die mit dem IS in Verbindung stehen. Der Student zeigte auch Unterstützung für IS in einem Interview, das online von einem Fernsehsender veröffentlicht wurde.

„Unsere Ermittlungen haben keine Beweise dafür ergeben, dass Menschen in den drei südlichen Provinzen in Aktivitäten des Islamischen Staates verwickelt sind", sagte General Prawit und bezog sich auf Bewohner in Yala, Pattani und Narathiwat. General Prawit verteidigte die Sicherheitsmaßnahme, nach der die Menschen im äußersten Süden ihre SIM-Karten für Mobiltelefone registrieren müssen. Das verletzte nicht ihre Rechte.