Von: Björn Jahner | 28.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Soldaten werden am Montag gemeinsam mit der Abteilung für Entwässerung und Kanalisation der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) Sandsackbarrieren errichten, mit denen den Überschwemmungen in der Hauptstadt entgegengewirkt werden soll.

Thailands amtierender Premierminister Prawit Wongsuwan kontaktierte am Samstag Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt und teilte ihm mit, dass die Regierung bereit sei, die Hochwasserschutzmaßnahmen der BMA zu unterstützen.

Als Reaktion auf das Regierungsangebot hat die BMA eine Truppe von 50 Soldaten angefordert, die bei der Errichtung von Sandsackbarrieren in zwei Gebieten helfen sollen.

Foto: The Nation

Die Maßnahmen umfassen:

16.000 Sandsäcke im öffentlichen Park unter der Taksin-Brücke im Bezirk Sathorn zum Schutz des südlichen Bangkoks.

8.000 bis 10.000 Sandsäcke in der Königlich Thailändischen Marinewerft im Bezirk Bangkok Noi zum Schutz des Gebiets Thonburi.

Das Disaster Prevention and Mitigation Department (DDPM) hatte am Mittwoch die Menschen in Bangkok, Pathum Thani, Nonthaburi, Ayutthaya, Saraburi und Lopburi vor möglichen Sturzfluten gewarnt, die durch das Überlaufen der Flüsse Pa Sak und Chao Phraya verursacht werden könnten. Es wird erwartet, dass der Pegel beider Flüsse ab Samstag ansteigt, wenn aus dem Pa-Sak-Jolasid-Damm große Mengen Wasser abgelassen werden.

Foto: The Nation

Das Royal Irrigation Department (RID) schätzt, dass der Pa-Sak-Jolasid-Damm zwischen dem 24. und 30. August 2922.133 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen wird, wobei der Wasserstand im Damm mit 355 Millionen Kubikmetern weit über seinem optimalen Niveau liegen wird, so das DDPM.

Deshalb wird das RID die Wasserabgabe des Staudamms ab Samstag von 34,56 Millionen Kubikmetern auf 43,2 Millionen Kubikmeter pro Tag erhöhen, was zu einem drastischen Anstieg der Wasserstände in den Flüssen Pa Sak und Chao Phraya führen wird, die durch die sechs betroffenen Provinzen in der Zentralregion des Landes fließen.