BANGKOK: Der stellvertretende Premierminister und Verteidigungsminister General Prawit Wongsuwan hat die Immigration angewiesen, ihr Vorgehen gegen Ausländer ohne Visum oder bei überfälliger Aufenthaltsgenehmigung zu verstärken und sie innerhalb eines Monats abzuschieben.

Laut Generalleutnant Kongcheep Tantrawanit, dem Sprecher des Verteidigungsministeriums, forderte Prawit am Montagmorgen bei einem Treffen der Sicherheitsbehörden des Militärs, der Polizei und des Innenministeriums die Behörden auf, ihre Bemühungen für die Sicherheit von Touristen zu verstärken und gegen transnationale Kriminelle vorzugehen, die als Urlauber in das Königreich einreisen. Die Regierung habe Beschwerden über Ausländer erhalten, die an illegalen Aktivitäten und Geschäften in mehreren Provinzen einschließlich Bangkok beteiligt seien. Die Einwanderungsbehörde wurde angewiesen, Gesetze strikt durchzusetzen, Ausländer ohne Visum oder bei abgelaufener Aufenthaltsgenehmigung innerhalb eines Monats in ihr Heimatland abzuschieben. Die Immigration gab am Montag auf ihrer Website bekannt, dass zwischen Januar und August etwa 1,6 Millionen Ausländer in Thailand lebten.