Prags Oberbürgermeister hilft als Freiwilliger im Krankenhaus

PRAG: Der Prager Oberbürgermeister Zdenek Hrib hilft als Freiwilliger im Krankenhaus gegen die Lungenkrankheit Covid-19. «Ich hoffe, dass ich damit andere motivieren kann, auch zu helfen», sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK.

Der Politiker der Piratenpartei werde für zwei Wochen in seiner Freizeit am Patientenempfang im Universitätsklinikum im Stadtteil Vinohrady arbeiten. In diesem Bereich ist das Tragen einer vollständigen Schutzausrüstung Pflicht. Hrib hat Medizin studiert und promoviert, aber nie als Arzt gearbeitet.

Die Führung der Stadtgeschäfte sei sichergestellt, betonte der 39-Jährige. Andere Parteien kritisierten, Hrib solle sich lieber ganz auf seine Aufgaben als Oberbürgermeister der tschechischen Hauptstadt konzentrieren. «Populismus und schöne Bilder fürs Fotoalbum sind das letzte, was Prag braucht», schrieb ein konservativer Kommunalpolitiker bei Twitter.

Gemessen an der Einwohnerzahl zählt Tschechien neben Belgien zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern. Am Mittwoch meldeten die Behörden einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden kamen 15.663 Fälle hinzu. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 284.033 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 und 2547 Todesfälle registriert. Der EU-Mitgliedstaat hat knapp 10,7 Millionen Einwohner.