Von: Michael Lenz | 19.02.20

JAKARTA: Präsident Joko Widodo hat Ende Januar Papst Franziskus offiziell zu einem Besuch des mehrheitlich islamischen Indonesien eingeladen.

In dem Einladungsschreiben habe Widodo betont, eine Visite des Papstes werde die Bindungen zwischen Christen und Muslimen in Indonesien weiter stärken. Papst Franziskus hatte sein Interesse an einem Besuch Indonesiens Mitte Januar bei einer Begegnung mit Yahya Cholil Staquf, Generalsekretär der größten islamischen Organisation in Indonesien Nahdlatul Ulama, in Rom geäußert. Gegenüber der US-amerikanischen Catholic News Agency nannte Staquf den September 2020 als potentiellen Termin für einen Papstbesuch in Indonesien, sowie der Länder Osttimor und Papua Neuguinea. Im vergangenen November kam Franziskus im Rahmen seiner vierten Asienreise zu einer offiziellen dreitägigen Visite nach Bangkok und anschließend nach Japan.