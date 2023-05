Post wagt Schritt ins digitale Zeitalter

Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die thailändische Post hat angekündigt, dass sie im dritten Quartal einen umfassenden digitalen Briefkasten-Service namens „Prompt Post“ einführen will. Der Schritt ist Teil der Bemühungen des Unternehmens, den wachsenden Trend der elektronischen Dokumentenbearbeitung zu nutzen und sich an der Mission von „Post Digital“ zu orientieren.

Mit Prompt Post will Thailand Post umfassende Post- und Logistikdienstleistungen anbieten und gleichzeitig den Kunden Komfort bieten. Die Plattform gewährleistet Sicherheit durch Identitätsüberprüfung mittels des nationalen ID-Kartensystems und arbeitet als geschlossene Plattform, was sie von herkömmlichen E-Mail-Diensten unterscheidet. Der digitale Briefkasten funktioniert ähnlich wie der normale Briefversand, allerdings in elektronischer Form.

Geschäftsbezogene Einschreiben erfordern eine elektronische Signatur (E-Signatur), um die Authentizität zu gewährleisten und Fälschungen zu verhindern. Dieses elektronische Dokument kann in Gerichtsverfahren als Beweismittel verwendet werden. Jeder Brief, der über Prompt Post verschickt wird, wird mit einem elektronischen Zeitstempel versehen („e-timestamping“), um den Zeitpunkt des Versands eindeutig zu dokumentieren. Die Umschläge werden mit einer elektronischen Briefmarke (E-Seal) verschlossen, die Teil des Prozesses ist.

Die Prompt-Post-Plattform von Thailand Post unterscheidet sich von den E-Mail-Diensten dadurch, dass es sich um ein geschlossenes System handelt. Die Absender müssen sich registrieren und ihre Identität durch das KYC-Verfahren („Know Your Customer“) verifizieren, bevor sie Nachrichten versenden können. Diese Funktion erhöht die Sicherheit und verringert das Risiko von Spam oder Nachrichten aus unbekannten Quellen.

Der digitale Briefkasten erleichtert den Versand und die Speicherung verschiedener Dokumente, darunter ID-Cards, Kopien von Hausregistrierungen und andere Dokumente, die in elektronische Formate umgewandelt werden können. Thailand Post ist derzeit in Gesprächen mit mehreren Regierungsbehörden, um ein Pilotprojekt für Prompt Post zu entwickeln.