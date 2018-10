ISLAMABAD (dpa) - Der pakistanische Präsident Arif Alvi hat Gerüchte über die Landung eines israelischen Fliegers in Islamabad zurückgewiesen. Hintergrund ist, dass das muslimische Pakistan Israel nicht anerkennt und keine diplomatischen Beziehungen zu dem Land unterhält. «Die Berichte über die Präsenz eines israelischen Flugzeugs entbehren jeder Grundlage», sagte Alvi am Sonntag zu lokalen Medien. «Wir bauen keine Beziehungen zu Israel auf.»

Der angebliche zehnstündige Aufenthalt eines israelischen Geschäftsflugzeugs in der pakistanischen Hauptstadt hatte schwere Kritik an der neuen Regierung unter Ministerpräsident Imran Khan durch die Opposition ausgelöst. Bereits am Samstagabend zuvor hatten zwei Regierungsmitglieder erklärt, es habe keine Landung gegeben.

Lokalen Medienberichten zufolge hatte ein israelischer Journalist die Gerüchte ausgelöst. Er hatte im Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, ein israelischer Jet sei von Tel Aviv nach Islamabad geflogen und habe am Mittwoch zehn Stunden am Flughafen gestanden.