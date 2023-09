Von: Björn Jahner | 25.09.23

PATTAYA: In einem jüngsten Treffen erörterten Ekkarat Khantharo, Direktor der regionalen Meeresbehörde von Pattaya, zuständige Beamte und Gemeindevertreter den Fortschritt des laufenden Projekts zur Aufwertung des Jomtien Beach.

Ekkarat erklärte, dass die erste Phase des Projekts darauf abzielte, die Landschaft entlang des Jomtien Beach zu verschönern und den Problemen der Meerwassererosion entgegenzuwirken. Ziel war es, den Strand zu einer Touristenattraktion für Entspannung und Erholung zu machen. Im Rahmen dieser Phase wurden stark erodierte Abschnitte entlang einer Gesamtlänge von 3.575 Metern, vom Unterbezirk Na Jomtien bis zum Stadtgebiet von Pattaya, mit zusätzlichem Sand aufgeschüttet.

Die Strandverschönerung stieß auf positive Resonanz bei Einheimischen, Händlern sowie thailändischen und ausländischen Touristen. Zum Erhalt des renovierten Strandes sind derzeit keine privaten Geschäfte im eigentlichen Strandbereich erlaubt, trotz Bemühungen verschiedener Anbieter und Gruppen, sich dort niederzulassen. Das Marineministerium bittet zudem Einzelpersonen um Unterstützung, um den Strand vor Abfällen und Verschmutzung zu schützen.

Nach Aussage von Ekkarat ist für das Jahr 2024 in Phase 2 eine Erweiterung des Strandbereichs geplant. Die Kosten werden auf 400 Millionen Baht beziffert. Diese Erweiterung wird die Strandfläche um insgesamt 2.650 Meter vergrößern und somit mehr Touristen anlocken, was den Badetourismus in Thailand maßgeblich fördern soll.

Die Erweiterung des Strandes wird im Bereich des Dongtan Beach durchgeführt, aber die Arbeiten sollen erst nach der Hochsaison 2023 beginnen. Zusätzlich zu diesen Plänen laufen derzeit weitere Projekte, darunter die Einrichtung von Parkplätzen und Toiletten sowie die Verbreiterung der Straßen in Na Jomtien.