Thanitphol Chaiyanan, Berater im Gesundheitsministerium. Foto: The Nation

TAK: Die beiden im Bezirk Mae Sot mit Covid-19 infizierten Menschen sind keine thailändischen Staatsbürger, es ist ein Paar aus Myanmar.

Das hat Thanitphol Chaiyanan, Berater im Gesundheitsministerium, klargestellt. Es habe einen Fehler in der Kommunikation bei der Meldung des Falles gegeben. Es handele sich bei den Patienten um ein verheiratetes Paar aus Myanmar, das seit mehreren Jahren in Thailand lebe und einen Sohn habe, der am Kontrollpunkt für den Warentransport zwischen Mae Sot und Myawaddy arbeite. Vermutlich hätten sich die Eltern bei ihrem Sohn angesteckt.

„Sie wurden positiv auf Covid-19 getestet, haben aber bisher keine Krankheits-Symptome gezeigt. Sie werden beide im Krankenhaus von Mae Sot behandelt", sagte Thanitphol weiter. Es ist sichergestellt, dass ihre Behandlung den Standards des öffentlichen Gesundheitswesens entspricht, um einen Virenausbruch in den örtlichen Gemeinden zu verhindern.

Der stellvertretende Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul wird am Sonntag die Provinz Tak besuchen, um sich über die Covid-19-Situation an der thailändisch-myanmarischen Grenze zu informieren.