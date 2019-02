Von: Redaktion DER FARANG | 17.02.19

BANGKOK: Eine 24 Jahre alte Portugiesin sprang am Sonntagmorgen aus dem sechsten Stock eines Hotels in den Tod.

Laut dem stellvertretenden Polizeichef von Bang Rak, Captain Thanapat Suwannak, wurde die Leiche der ausländischen Urlauberin gegen 8 Uhr in einem Stacheldrahtzaun am Fuße des Hotels an der Maha Nakhon Road gefunden. Die Frau hatte sich ihr Hotelzimmer im dritten Stock mit ihrer älteren Schwester geteilt. Überwachungskameras zeigen, wie die Touristin um 5 Uhr morgen zu Yogaübungen auf das offene Dach des Hotels ging. Von dort sprang sie in die Tiefe. Die Polizei geht von einem Suizid aus und hat die Leiche zur Obduktion in das Police General Hospital bringen lassen.