Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.18

Architektonischer Entwurf für das geplante Porto de Phuket. Foto: The Nation

PHUKET: Die Central Group investiert mehr als eine Milliarde Baht in ihr neues Einkaufszentrum Porto de Phuket.

Das Geschäft soll im vierten Quartal 2019 eröffnet werden. Porto de Phuket werde zum wirtschaftlichen Wachstum der Stadt beitragen und Phuket zu einem der weltweit führenden Reiseziele machen, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Gruppe, Lertvit Pumipitak, am Montag. Er fügte hinzu, aufgrund des Erfolges von Central Phuket, das im September eröffnet wurde, sehe die Central Group ein großes Potenzial im Tourismuszentrum. Die Anzahl der Touristen, die Phuket besuchen, hat jedes Jahr zugenommen. Im Jahr 2017 hatte Phuket 16,9 Millionen Besucher, die mehr als 377 Milliarden Baht zur Wirtschaft beigetragen haben. In zwei bis drei Jahren soll die Zahl der Touristen bei 20 bis 25 Millionen liegen mit Einnahmen in Höhe von 555 Milliarden Baht.

Die Central Group wird ein außergewöhnliches Einkaufszentrum schaffen. Porto de Phuket soll unter dem Konzept „The Finest Living Experience" eröffnen. Es wird Design, Lifestyle und Natur harmonisch verbinden und damit auf den neuen Trend reagieren. Das Shopping Center wird auf einem Areal von 40.000 Quadratmetern errichtet.