Porsche legt erste Jahreszahlen nach Börsengang vor

Von: Redaktion (dpa) | 12.03.23

STUTTGART: Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche will am Montag (9.00 Uhr) seine ersten Jahreszahlen als börsennotiertes Unternehmen vorlegen. Die Stuttgarter haben für 2022 zuletzt ein leichtes Absatzplus von drei Prozent gemeldet. Sie hatten vor allem in China Probleme und traten in den USA auf der Stelle. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres stieg der Umsatz der Porsche AG im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 16 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro. Das Jahresergebnis wollen Porsche-Chef Oliver Blume, der inzwischen auch VW-Konzernchef ist, und Finanzchef Lutz Meschke vorstellen.

Die Konzernmutter VW hatte die Tochter aus dem Süden im vergangenen September an die Börse gebracht und über die Notierung von einem Viertel der Porsche-AG-Vorzugsaktien brutto 9,1 Milliarden Euro eingenommen. Darüber hinaus gingen 25 Prozent plus eine Aktie der stimmberechtigten Stammpapiere der Porsche AG an die VW-Dachgesellschaft Porsche SE, die von den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch kontrolliert wird. Im Dezember stieg Porsche in den Leitindex Dax auf und ersetzte dort den Sportartikelhersteller Puma.